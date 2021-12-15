Aynur Bolat sessizliğini bozdu...

Yıllar önce söylediği türküyü sosyal medyada yayınlayarak tanınan ve hatrı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip olan Aynur Bolat, uzun süren suskunluğunu 'Eski Tadım Yok Artık' ile bozdu.

Fantazi ve Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Aynur Bolat, yıllar sonra ortaya çıktı. Kendine has yorumu ve ses rengiyle seneler önce sosyal medya sayesinde ünlü olup bir süre sonra da adeta ortadan kaybolan Bolat, iddialı dönüşünün ilk sinyalini sözü ve bestesi Uğur Işılak’a ait olan 'Eski Tadım Yok Artık' isimli eseri yeniden yorumlayarak verdi.

Müzik yolculuğuna kaldığı yerden devam etme kararı alan Bolat, akustik olarak yorumlayıp, You Tube, Tik Tok ve Instagram gibi bir çok popüler sosyal medya platformunda yayınladığı 'Eski Tadım Yok Artık'taki performansıyla dinleyicisinden yine tam not aldı.