15 Ara 2021 - 10:54- Eğitim G: 15 Ara 2021 - 10:55

Ankara'da Kral Şakir Sevgisi Uzun Kuyruklar Oluşturdu

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Varol Yaşaroğlu, son kitabı “On Numara Macera” için Ankamall D&R ‘da hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Varol Yaşarolu, küçük hayranlarıyla fotoğraflar çektirerek, sohbet etti.
Ankara'da Kral Şakir Sevgisi Uzun Kuyruklar Oluşturdu mask
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Kral Şakir Sevgisi Uzun Kuyruklar Oluşturdu. Varol Yaşaroğlu, Ankamall D&R’ın konuğu oldu. Büyük küçük herkesin ilgiyle takip ettiği “Kral Şakir” serisinin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, son kitabı “On Numara Macera” için Ankamall D&R ‘da hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Varol Yaşarolu, küçük hayranlarıyla fotoğraflar çektirerek, sohbet etti.

“Kral Şakir”in yaratıcısı, animasyon yapımcısı, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu; merakla beklenen Kral Şakir serisinin devam kitabı “On Numara Macera” nın imza günü için Ankaralılar ile buluştu. 

 “On Numara Macera” Kitap Hakkında

Merhaba arkadaşlar ben Şakir! Olağanüstü olayların eksik olmadığı mahallemizde yepyeni hikâyelere hazır mısınız? On numara maceralarla yine karşınızdayız. Yağmurlu bir gecede mahallemize misafir olan salyangozlarla bakalım neler yaşayacağız. Normal başlayan bir okul gezisi, içinde biz olunca yine heyecan dolu bir serüvene dönüşüyor. Otobüsle yapılan Çin seyahati, kaybolan vanayı ararken başımıza gelen olaylar ve daha neler neler… Hazırsanız başlayalım!

Yaşaroğlu, her yaştan okurun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte “Kral Şakir 10 - On Numara Macera” isimli kitabını Ankara Ankamall D&R mağazasında imzaladı.

# varol yaşar, on numara macera kitabı, ANKAmall AVM

15 Ara 2021 - 10:54 - Eğitim

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