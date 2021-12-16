Mars'ta su rezervi keşfedildi!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'taki kanyonun yüzeyinin bir metreden daha az altında büyük miktarda gizli su rezervi tespit ettiklerini açıkladı.
Ortak bir Avrupa ve Rus misyonu, Mars yüzeyinin hemen altında önemli miktarda su keşfetti. Bilim insanları, bu rezervin gelecekteki kaşifler tarafından kolayca kullanılabileceğini açıkladı.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamada, Mars'taki kanyonun Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesini de sakladığını açıkladı. Su, ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak projesi olan ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından tespit edildi.
Uydudan gelen görüntülere göre, kanyonun yüzeyinin bir metreden daha az altında büyük miktarda hidrojen tespit etti. Hidrojen molekülleri su moleküllerine bağlanırken, keşif, o bölgedeki toprağın, muhtemelen buz olarak var olan nem açısından zengin olduğunu gözler önüne serdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.