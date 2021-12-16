16 Ara 2021 - 10:29- Dünya G: 16 Ara 2021 - 10:30

Mars'ta su rezervi keşfedildi!

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'taki kanyonun yüzeyinin bir metreden daha az altında büyük miktarda gizli su rezervi tespit ettiklerini açıkladı.
Mars'ta su rezervi keşfedildi! mask
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'taki kanyonun yüzeyinin bir metreden daha az altında büyük miktarda gizli su rezervi tespit ettiklerini açıkladı.

Ortak bir Avrupa ve Rus misyonu, Mars yüzeyinin hemen altında önemli miktarda su keşfetti. Bilim insanları, bu rezervin gelecekteki kaşifler tarafından kolayca kullanılabileceğini açıkladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamada, Mars'taki kanyonun Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesini de sakladığını açıkladı. Su, ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak projesi olan ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından tespit edildi.

Uydudan gelen görüntülere göre, kanyonun yüzeyinin bir metreden daha az altında büyük miktarda hidrojen tespit etti. Hidrojen molekülleri su moleküllerine bağlanırken, keşif, o bölgedeki toprağın, muhtemelen buz olarak var olan nem açısından zengin olduğunu gözler önüne serdi.
# marş, su rezervi

16 Ara 2021 - 10:29 - Dünya

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