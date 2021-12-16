Etimesgut Belediyesi'ne akademik destek

Etimesgut Belediyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Üniversitenin rektörlük binasında gerçekleştirilen törende protokolü Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar imzaladı.
Başkan Demirel, protokolle Türk Tarih Müzesi ve Parkı ile belediyenin diğer birimlerine üniversitenin önemli ölçüde akademik destek sağlayacağını belirterek "Ankara Üniversitemizle böyle bir protokol imzalamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu protokolle özelikle Türkiye'de ve Dünyada benzeri bulunmayan Türk Tarih Müzemize çok büyük destek sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.
Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar da görevlendirilecek akademisyenlerin müze ve diğer birimlerde akademik çalışmalar ve araştırmalar yapacağını hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.
Protokolle birlikte belediye çalışanlarına mesleki ve kişisel eğitimler verilecek. Eğitim, seminer ve paneller gerçekleştirilecek ve yeni projeler geliştirilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.