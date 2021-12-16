16 Ara 2021 - 15:06- Spor G: 16 Ara 2021 - 15:07

Derbiyi yönetecek isim belli oldu

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Derbiyi yönetecek isim belli oldu mask
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.

16 Ara 2021 - 15:06 - Spor

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