Derbiyi yönetecek isim belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacak.