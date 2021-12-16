Halil Ergün 'Dede Kemal' olacak

Sinema ve TV izleyen herkesin yakından tanıdığı duayen oyunculardan Halil Ergün, izleyenlerin gönlünde taht kuracak 'Dede Kemal' karakteriyle beyazperdede yer alacak.
Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Halil Ergün, Dedemin Göz Yaşları isimli sinema filminde Erkan Petekkaya'nın yanı sıra Turgay Tanülkü ve Cem Kılıç gibi herkesin sevdiği başarılı oyuncularla aynı yapımda yer aldı.
inema ve TV izleyen herkesin yakından tanıdığı duayen oyunculardan Halil Ergün, izleyenlerin gönlünde taht kuracak 'Dede Kemal' karakteriyle beyazperdede yer alacak. Mustafa isimli karakterin dedesine can veren Halil Ergün, torun sevgisinin yanı sıra onun için vermiş olduğu yaşam mücadelesiyle de uzun bir zaman hafızalardan silinmeyecek.
İhsan Taş'ın yazıp yönettiği, Taş Film ve Öndeş Yapım ortaklığı ile hayata geçirilen proje 18 Mart 2022'de sinema perdesinde izleyicisi ile buluşacak.
Halil Ergün'e Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Ali Kürşat Uzun, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat ve Emrah Doğan adlı önemli oyuncular eşlik ediyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.