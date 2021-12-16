Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile iş birliği için görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile video konferansla görüştü. Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretim çalışmaları süren yerli otomobil TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin konular görüşüldü.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının değerlendirildiği görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı. Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımların da masaya yatırıldığı görüşmede, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Millî Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkati çekti.