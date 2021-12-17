Hava daha da soğuyacak!

Meteoroloji, hafta sonu ile birlikte hafta başından itibaren sıcaklıkların iç, batı ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceğini açıklarken, doğuda gece sıfırın altında 20 derecenin görülebileceği tahmininde bulundu.
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre, önümüzdeki hafta yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı gözlenecek.
İç, batı ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin raporlarına göre, doğu illerinde özellikle gece sıfırın altında 20 dereceler de gözlemlenebilecek.
Perşembe gününe kadar doğu bölgelerinin yağışlı olduğu, sonrasında ise yurdu terk etmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji kaynaklı 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.