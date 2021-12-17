17 Ara 2021 - 13:21- Belediyeler G: 17 Ara 2021 - 13:22

Pursaklar’dan Dünya Şampiyonluğuna

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Dünya birincisi olan Feride Bekçioğlu Spor Kulübü Milli Sporcusu Esra Akbaş, Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti.
Pursaklar’dan Dünya Şampiyonluğuna mask
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Dünya birincisi olan Feride Bekçioğlu Spor Kulübü Milli Sporcusu Esra Akbaş, Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti.

29 Kasım -03 Aralık 2021 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında okulumuz öğrencisi Esra Akbaş, sağ kolda Dünya Şampiyonu olarak büyük bir başarının altına imza attı.

Pursaklar’a önemli bir zaferi kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Esra Akbaş, Başkan Ertuğrul Çetin’e spora ve sporculara verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

‘‘Esra Akbaş katıldığı Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında 1.olarak hepimizi gururlandırdı’’

Pursaklar’ın son yıllarda spor alanında adını daha fazla duyurmasından dolayı gururlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘. Feride Bekçioğlu Spor Kulübü Milli Sporcumuz Esra Akbaş katıldığı Dünya Bilek Güreşi şampiyonasında 1.olarak hepimizi gururlandırdı. Pursaklar'dan bir Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Esra Akbaş kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi

17 Ara 2021 - 13:21 - Belediyeler

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