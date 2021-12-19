Öykü Gürman müzikseverleri mest etti

Edirne'de 3.Uluslararası Balkan Müzik Festivali kapsamında konser veren Öykü Gürman’a müzikseverlerden büyük ilgi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi’nin desteğiyle, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 3.Uluslararası Balkan Müzik Festivali’nin üçüncü gününde sahne alan Öykü Gürman dinleyenleri mest etti.

Karadeniz müziğinden flamenkoya, Balkan müziğinden sevilen birçok besteye kadar çok geniş bir yelpazede Uluslararası Balkan Müzik Festivali için özel hazırladığı repertuarı seslendiren Gürman, kendisine hediye edilen “Edirne Kırmızısı” şal ile sahneye çıktı.

Edirne’de olmaktan ve salonu dolduran yüzlerce kişiyle beraber şarkı söylemekten çok mutlu olduğunu söyleyen Öykü Gürman, “konserden önce gelir gelmez ciğer yedim yanındaki Edirne Karaağaç biberi sayesinde sesim açıldı” dedi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Gürman, seyircilerin arasında oturan küçük kızın kendisine elleriyle kalp yapmasının ardından seyircilerin arasına girerek küçük kızla beraber şarkı söyledi. Seyirciler arasındaki küçük çocukları sahneye alan sanatçı onlarla beraber “Evlerinin Önü Boyalı Direk” şarkısını seslendirdi.

Konser sonunda Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Serkan Çağrı, Öykü Gürman’a plaket takdim etti.