19 Ara 2021 - 16:13- Magazin G: 19 Ara 2021 - 16:14

Linet şarkıları ve performansıyla büyüledi

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Linet, sahne performansıyla da herkesi büyüledi.Jolly Joker Private, Türk müziğinin güçlü ismi Linet’i ağırladı.
Linet şarkıları ve performansıyla büyüledi mask
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Linet, sahne performansıyla da herkesi büyüledi. CVK Park Bosphorus Hotel’in terasında yer alan lezzet ve canlı müziğin adresi Jolly Joker Private, Türk müziğinin güçlü ismi Linet’i ağırladı.

Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan Linet, sahne performansıyla da herkesi büyüledi.

19 Ara 2021 - 16:13 - Magazin

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