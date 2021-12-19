19 Ara 2021 - 16:17- Spor G: 19 Ara 2021 - 16:18

Galatasaray ile Başakşehir yenişemedi

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5 maçtır kazanamayan Galatasaray kaybetmeyi unutan Medipol Başakşehir yenişemedi. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, Nef Galatasaray Stadyumu'nda karşılaştı.
Galatasaray ile Başakşehir yenişemedi mask
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5 maçtır kazanamayan Galatasaray kaybetmeyi unutan Medipol Başakşehir yenişemedi. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, Nef Galatasaray Stadyumu'nda karşılaştı.

Medipol Başakşehir, karşılaşmanın 20'nci dakikasında Okaka'nın kaydettiği spektaküler golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 88. dakikada kaydettiği kafa golüyle maçın skorunu belirledi: 1-1.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray puanını 24'e, 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Bozbaykuşlar ise Giresunspor'u ağırlayacak.

19 Ara 2021 - 16:17 - Spor

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