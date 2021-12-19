Galatasaray ile Başakşehir yenişemedi

5 maçtır kazanamayan Galatasaray kaybetmeyi unutan Medipol Başakşehir yenişemedi. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, Nef Galatasaray Stadyumu'nda karşılaştı.
Medipol Başakşehir, karşılaşmanın 20'nci dakikasında Okaka'nın kaydettiği spektaküler golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 88. dakikada kaydettiği kafa golüyle maçın skorunu belirledi: 1-1.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray puanını 24'e, 9 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Bozbaykuşlar ise Giresunspor'u ağırlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.