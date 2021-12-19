Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Millet Kıraathanesi’ projesi Mamak’ta hayat bulmaya devam ediyor. 7’den 70’ hizmet veren geleneğimizi ve kültürümüzü yansıtan millet kıraathanelerine Mamak Belediyesi bir yenisini daha ekledi ve Kayaş Tarihi Çınar Altı millet Kıraathanesi’ni Mamaklıların hizmetine sundu. Açılışa, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seçim döneminde verdiği sözlerin gayretiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Özellikle salgın döneminde pek çok eserimizi inşa ederek hizmete açtık. İnşa ettiğimiz eserlerin bugünlerde resmi açılışlarını yapıyoruz. Mamak daha güzel olacak demiştik gece gündüz durmadan çalışarak sizlerin de desteği ile beraber artık Mamak daha güzel oluyor diyoruz” dedi.

Mamak’ı marka şehir yapmak istiyoruz

Bugün burada ilçemiz için önemli bir yatırımın açılışını yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtenMamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Kıymetli misafirler Mamak ilçemiz her geçen gün gelişen, güzelleşen bir ilçe. Bu anlamda insanlarımızın ihtiyaçlarının mahallelerimizde karşılanması büyük önem taşımakta. Bizler hep birlikte belediyemiz, kaymakamlığımız, muhtarlıklarımız, kamu kurum kuruluşlarımızla, mahallelerimize, ilçemize hizmet etmek için çaba göstermekteyiz. İşte bundan iki hafta önce Eski Bayındır Mahallemizde Mahalle Konağımızın açılışını yaptık, yine geçen hafta Akdere'de Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptık. Bugün de burada millet kıraathanemizin açılışını yapıyoruz. Murat Başkanımızın da söylediği gibi bu açılışlar önümüzdeki haftalarda devam edecek. Amacımız yapılan bu hizmetlerle Mamak’ı marka şehir haline getirmek” dedi.

Mamak’ta olmak ve Mamaklı olmak bir ayrıcalıktır

Yüzlerce yıllık geçmişimizden bugüne kadar uzanan kıraathaneler geleneğin Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde günümüze taşındığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu geleneği bizde geleceğe taşımanın gayreti ile çalışıyoruz. Biz bütün projelerimiz ve yatırımlarımızı yaparken Şeyh Edebali’nin bizlere öğüdü olan insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından haraketle insanı esas alarak hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kayaş Tarihi Çınar Altı millet Kıraathanemiz ile beraber Mamak’ta tam 19 tane kıraathane açmış oluyoruz. Bununla birlikte ilçemize 18 kütüphane, 4 bilim sanat merkezi ve 5 tane Ankara evi şeklinde konak, ekoloji köy, lavanta bahçesi, parklar ve bahçeler kazandırdık. Ekin Mahallesi ve Yeni bayındır’da ise havuzlarımızın inşası devam ediyor. Onları da en kısa sürede hizmete sunacağız. Bunların yanı sıra Misket , Altıağaç ve Karaağaç Mahalleri’ne de birer tane yarı olimpik havuz yapıyoruz. Mamak’ta olmak ve Mamaklı olmak bir ayrıcalıktır. Elmadağ Kayak Merkezi’nde de bir kayak kursu açıyoruz. Buradan da onun müjdesini verelim. Biz halktan biri olarak sizlerin neye ihtiyacınızın olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah Kayaş’ın bu güzel caddesini de dekoratif olarak güzel direklerimizle beraber aydınlatmaya başlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Mamak’ta hizmet ve belediyecilik var

Hizmet ve eser üretme yolunda Ak belediyeler, Ak hükümetler olarak bu mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl,“2023 hedefleri doğrultusunda özellikle son dönemde yine ekonomik sıkıntılarla ülkemizi sıkıştırmaya çalışanlar, 2023 hedefleri doğrultusunda tekrar sandığa gömüleceklerini görecekler. Ben bu bağlamda emeği geçen Sayın Belediye Başkanıma, mimarından mühendisine, işçisine, emek veren her bir kardeşime millet kıraathanesinde görev alacak tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.Tekrar açılışımız hayırlara vesile olsun diyor hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum”dedi. Orta Anadolu insanının Ankara’ya gelişinde ilk uğrak yerlerinden bir tanesi olan Kayaş Mahallesi’nin önemli bir lokasyon olduğunu ifade eden MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ise, “ Kayaş’ta Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’nin çok değerli hizmetlerine şahit oluyoruz. Alışkanlık haline geldi her hafta bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Mamaklılar adına ve kendi adıma kendisine çok teşekkür ediyorum. Mamak’ta hizmet ve belediyecilik var. Kıraathanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.