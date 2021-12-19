Dört Mevsim Lastikler kış lastiği yerine geçer mi? Lastiğin kış lastiği olduğunu nasıl anlarız?

Kış koşulları yurt genelinde kendini gösterirken, zorunlu kış lastiği uygulaması da 1 Aralık 2021 itibarı ile yürürlüğe girdi. Türkiye’nin yerli sermayeli lider lastik firması PETLAS, yol ve yolcu güvenliğinin yanı sıra, yakıt ekonomisi açısından da önem taşıyan kış lastikleri hakkında bilgiler aktardı.

Yurt genelinde düşen hava sıcaklıkları ve yılın ilk kar yağışlarıyla birlikte kış koşulları kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Uzmanlar, yurdun birçok yerinde kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisinin artarak süreceğini ifade ediyor. Bu yol koşullarında ulaşımı sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürmek için kurallara uyum, araç hazırlığı ve kış lastiği kullanımı büyük önem taşıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tebliğine göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobillerde ise, yasal zorunluluk kapsamında olmasa da kış lastiği kullanımını öneriliyor. Araç sahibi ve sürücülere, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçmeleri öneriliyor.

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grup) bünyesinde bugüne dek 600 milyon dolar yatırım yapılan, ülkemiz lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider markası PETLAS, ülkemiz koşullarına uygun kış lastiklerini, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli işgücü ile geliştirip üretiyor. AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, kış koşullarında yol ve sürüş güvenliğine gösterilmesi gereken hassasiyet ve kış lastiği kullanımı ile ilgili bilgiler aktardı.

Kış Lastiği Neden Önemli?

Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığını ifade eden AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastikleri, yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağlar. Bu da soğuk ve karlı havalarda yolda kolaylık ve daha fazla yol güvenliği demektir. Kış lastikleri, +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini %50’ye kadar kısaltır. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü iki katına kadar uzar” şeklinde konuştu.

Kış Lastiği ekonomik mi?

Kış lastiklerinin, yol ve yolcu güvenliğinin yanı sıra, yakıt tasarrufu avantajı da sunduğunu vurgulayan Erkal Özürün, bu konu şunları söyledi: “Kışın karlı zeminde kış lastiği kullanımı yol tutuşu artırarak patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun yol almanızı sağlar. Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiği de yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. Bu nedenle kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmak çok daha ekonomiktir.”

Kış Lastiğine Geçiş için PETLAS Bayileri Türkiye’de en yaygın bayi ağına sahip lastik kuruluşu PETLAS’ın yurt genelinde, yaklaşık 900 bayi ile hizmet verdiğini söyleyen Erkal Özürün, “Bayilerimizin tümünde, pandemi tedbirleri dahilinde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü hizmetleri veriliyor. Dileyen müşteriler, yaz lastikleri için Lastik Oteli hizmetinden de yararlanabiliyor” dedi.

Lastiğin kış lastiği olduğunu nasıl anlarız?

Kış lastiklerinin, ıslak, karlı veya buzlu yollarda araçların kavramasını sağlamak için özel olarak tasarlandığını söyleyen Erkal Özürün, “Kış lastiklerinin bu özelliği, AB normlarınca onaylanmış olmalıdır. Kış lastiklerinin bu standardı sağladığını gösteren özel bir Üç Tepeli Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) işareti ile tanımlanır. Bu işareti yan duvarında taşıyan lastikler kış lastiği olarak adlandırılır. Bu işaret lastiğinizin kış koşullarında yol güvenliği sağlayabildiğinin göstergesidir” dedi.

Dört Mevsim Lastikler kış lastiği yerine geçer mi?

Erkal Özürün, 4 Mevsim olarak tabir edilen lastiklerin kullanımı ile ilgili olarak da şu bilgileri aktardı: “Yaz lastikleri yerine dört mevsim lastikleri tercih ederken, sürüş şartları, bölgenin iklim ve performans ihtiyaçlarını göz önüne almak gerekir. Dört mevsim lastikler kar ve buzlanma gibi ağır kış koşulları ile çok sık karşılaşmıyorsanız tercih edilmelidir. Kar yağışında ise mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır.