Salı'dan sonra daha da üşüyeceğiz

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre Salı gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıkların azalara mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, Salı gününden itibaren buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; Salı gününden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceği tahmin edildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin önümüzdeki hava tahmin haritaları ve beklenen olaylar şöyle: