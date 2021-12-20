Keçiören’de sabaha kadar kar mesaisi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ankara’da hâkim olan kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin yol küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

İlçenin özellikle yüksek noktalarında hâkim olan kar yağışının vatandaşları mağdur etmemesi için Keçiören Belediyesi ekipleri sabahın ilk ışıklarına kadar tuzlama ve küreme çalışmalarına devam etti. Yol ve kaldırımlarda buzlanma yaşamaması ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması için gece boyunca sahada olan ekipler vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ilçedeki tüm cadde ve sokaklardaki kar birikintilerini temizledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye ekiplerinin kar yağışına karşı hazırlıklı olduğunu ve teyakkuzda beklediğini söyleyerek, “150 personel, 15 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük.” ifadelerini kullandı.