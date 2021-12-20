Evlilik Hakkında Her Şey 13. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

Melisa davasından sonra büroda yapılan kutlamaya gelen sürpriz ziyaretçiler, Azra’yı kariyerindeki en zor davalardan biriyle karşı karşıya bırakacaklardır. Güneş ve Yalın evlilik hazırlıklarına devam ederken birlikteliklerini onaylamayan Nursen ve Zafer, onları ayırmaya kararlıdırlar. Fakat yaptıkları plan hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarının değişmesine sebep olur.
Ural’ın Çolpan’la tanışmasının ardından, Sanem’le olan ilişkileri artık yeni bir döneme girmiştir. Ural’ın Sanem’e hayatının en büyük sürprizini yapmaya hazırlanması, Sanem’in büyük bir korkuya kapılmasına sebep olur.
Sergen kayınpederi Faruk’un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk’un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra’ya yakalanır. Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır…
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 13. BÖLÜMÜYLE 21 ARALIK SALI SAAT 20.00’DE FOX’TA!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.