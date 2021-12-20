20 Ara 2021 - 12:40- Dizi Fragmanları G: 20 Ara 2021 - 12:41

Evlilik Hakkında Her Şey 13. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

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21 Aralık Salısaat 20.00’de yayınlanacak “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinin 13. bölüm basın özeti ve görselleri haber detayında...
Evlilik Hakkında Her Şey 13. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri mask
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Melisa davasından sonra büroda yapılan kutlamaya gelen sürpriz ziyaretçiler, Azra’yı kariyerindeki en zor davalardan biriyle karşı karşıya bırakacaklardır. Güneş ve Yalın evlilik hazırlıklarına devam ederken birlikteliklerini onaylamayan Nursen ve Zafer, onları ayırmaya kararlıdırlar. Fakat yaptıkları plan hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarının değişmesine sebep olur.

Ural’ın Çolpan’la tanışmasının ardından, Sanem’le olan ilişkileri artık yeni bir döneme girmiştir. Ural’ın Sanem’e hayatının en büyük sürprizini yapmaya hazırlanması, Sanem’in büyük bir korkuya kapılmasına sebep olur.

Sergen kayınpederi Faruk’un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk’un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra’ya yakalanır. Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 13. BÖLÜMÜYLE 21 ARALIK SALI SAAT 20.00’DE FOX’TA!

# Evlilik Hakkında Her Şey 13. Bölüm

20 Ara 2021 - 12:40 - Dizi Fragmanları

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