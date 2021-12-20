İvana Sert'in çok konuşulan gelinliği beğeni yağdı!

Turizmci, İş adamı Sezer Dermenci ile Maldivler’de evlenen İvana Sert gelinlik tasarımı için Beyaz Butik’in kapısını çaldı.

Beyaz Butik, ünlü modacı İvana Sert için romantik ve sofistike tarzda bir gelinlik tasarlarken ayrıca özel tasarım gelinlikte, İvana Sert’in fiziğini ortaya çıkaran bir model seçildi. Beyaz Butik tasarımcısı İlker Bilgi tarafından tasarlanan gelinlik, sosyal medyada da en çok konuşulan konuların başında geldi.