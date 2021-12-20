'Kurt Adam' seyirci karşısına çıkıyor

Teatro Rudius’dan Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği “Kurt Adam” usta oyuncu kadrosuyla tiyatro sahnesinde izleyici karşısına çıkıyor.

Oyuncu kadrosunda Yeliz Başlangıç, Alişan Özkan, Okan Şevket Duman ve Kosta Kortidis’in bulunduğu “Kurt Adam”, 22 Aralık Çarşamba günü Şişli Tiyatrosu’nda ilk kez izleyici ile bir araya geliyor. Kosta Kortidis’in sorgulayan ve sorgulatan kaleminden “Kurt Adam” oyununda, ustaca işlenmiş karakterler usta bir kadroyla buluşuyor.

Öfkesi sakinliğinin ardında gizli olan, akıllı ve zengin bir aileden gelen Jesica Lupus’u canlandıran Yeliz Başlangıç, işkolik ve çocuk ruhlu bir adam olan Stephan Lupus’u canlandıran Alişan Özkan ile harika bir iş ortaya çıkarıyor. Bu ikili sıradan hayatlarına devam ederken kendilerini bir sorgunun ortalarında bulmalarıyla hikâye başlıyor. Karşılaştığı olayın heyecanıyla olayı çözmeye çalışan bir rolde olan Okan Şevket Duman, Dedektif Louis ile zayıf ve deneyimsiz bir karakteri canlandırıyor. Dedektif Louis’in hayran olduğu meslektaşı olan Lawrence’i canlandıran Kosta Kortidis ise yazıp yönettiği bu oyunda sıradan sakin bir kasabada zekâsı mesleği dışında konulara çalışan, hayal dünyasında yaşayan vasat bir dedektifi canlandırıyor.

Kosta Kortidis'in psikolojik gerilim türünde yazdığı "Kurt Adam Uykudan Sonra" eseri, seyirciyi gerçek ve soyut dünya kargaşasının içine sürüklüyor. İzleyicileri sıradan insanların içindeki şiddet, psikolojik kırılmalar, suç ve suçlu ile empati ve adalet tecellisinin pamuk ipliğine bağlı formu ile yüzleştiren eser, eğlenceli bir gerilim tiyatrosu olarak sahneleniyor.