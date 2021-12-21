21 Ara 2021 - 11:18- Belediyeler G: 21 Ara 2021 - 11:19

Park bahçelerin 2021 mesaisi

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Başkentin oksijen deposu Yenimahalle yeşil alanda rekora koşuyor. 2021 yılı boyunca 700 bine yakın çiçek, 500 binden fazla fidan diken belediye ekipleri, 14 yeni park açarken 50 parkın da revizesini yaparak ilçedeki yeşil alan miktarını 3,5 milyon metrekareye yükseltti.
Park bahçelerin 2021 mesaisi mask
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Başkentin oksijen deposu Yenimahalle yeşil alanda rekora koşuyor. 2021 yılı boyunca 700 bine yakın çiçek, 500 binden fazla fidan diken belediye ekipleri, 14 yeni park açarken 50 parkın da revizesini yaparak  ilçedeki yeşil alan miktarını 3,5 milyon metrekareye yükseltti.

Yeşil alanda hedef Avrupa standartları

Yenimahalle’de doğaya yapılan yatırımlar arttırıldı. Toplam 489 tam donanımlı parkıyla ilçe sakinlerine bol oksijen ve huzur ortamı sağlayan belediye, bir yılda 660 bin adet mevsimlik çiçek, 505 bin adet de fidan dikti. Yenimahalle Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına yükseltme hedefliyle toplam yeşil alan miktarını 3,5 milyon metrekareye yükseltti.

Doğamıza sahip çıkalım

2021 yılında bol bol ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar iklim değişikliğine de vurgu yaparak, “Ülkemizin ve dünyamızın kirlendiği, iklim değişikliğinin her geçen gün dünyayı daha fazla tehdit ettiği bir ortamda doğaya sahip çıkmak, Yenimahalle’yi daha yeşil hale getirmek için el birliği ile çalışıyoruz. Doğa ne kadar sağlıklı olursa bizler de o kadar sağlıklı oluruz. Bu sebeple 2021 yılında da ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarımıza daha fazla ağırlık verdik. Bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Tüm ilçe sakinlerinden de çevreye karşı çok daha duyarlı olmalarını, doğayı korumalarını önemle rica ediyorum” dedi.

 

21 Ara 2021 - 11:18 - Belediyeler

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Park bahçelerin 2021 mesaisi mask
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