Etnomüzikolojik Açıdan "Seymenlik" Dr. Mehmet Emin Şen'in Etnomüzikolojik Açıdan "Seymenlik" adlı kitabı yayımlandı. Yazar Şen, "Seymenlik Geleneği ve kültürel deformasyona maruz kalan Ankara halk müziğinin otantikliğinin yeniden kazanılmasına bir nebze de olsa katkı sunmak istedim." diyor.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Emin Şen'in iki yıldır üzerinde özenle çalışarak, Gece Kitaplığı yayınevi tarafından yayımlanan Etnomüzikolojik Açıdan "Seymenlik" adlı kitabı, kültürel müzikoloji alanında kaynak niteliği taşıyor. Kitap bu özelliğiyle müzik etnolojisi bakışı açısından Seymenlik geleneği ve Ankara halk müziğine yaklaşımın ne olacağı konusunda önemli bilgiler içeriyor.

Dr. Mehmet Emin Şen, kitabın yazılma nedenini şöyle açıklıyor: "Müziğin diliyle Seymenlik geleneğinin etnomüzikolojik bağlamı ve folklorik yapısı üzerinden yanıt arama çabası içerisinde olan çalışmada, her bir figürü kültürel mirasın izlerini taşıyan savaşçı ve kahraman bir kişilikle bezenmiş Seymen kimliği, kendine özgü tavır, ritm ve hareketlerleri, ritüellerdeki dışa vurumu fenomenolojik bir bakışla ortaya koyulmuştur.

Bu çalışmanın hayata geçirilme nedeni, yoğun bir kültürel deformasyona maruz kalan etnik kültürlerin otantikliğinin bozulmasından dolayı devamını sağlama çabasıdır. Bir Türk etnomüzikoloğu olarak amacım; son yıllarda Ankaralı sıfatıyla kamuoyunda anılan kişilerin argo-müstehcen sözleriyle ve Ankara’ya özgü kostak tavırları tamamıyla yok eden elektro bağlama ve diğer ensturmanlarıyla geleneksel Ankara müziğinin yanlış algısını ortadan kaldırabilmek, Seymen kimliğinin otantik yapısı ve kadim ilkesel yaklaşımının oyunlarına nasıl yansıdığı ve yaşatıldığı mesajını verebilmektir. Umarım kültürüme, Ankarama ve Ankaralı hemşehrilerime bir nebze de olsa katkı sunabilmişimdir. Bir Ankaralı deyişiyle; nice gostak gostak Angara oyun havalarına.."