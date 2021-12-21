21 Ara 2021 - 11:31- Yaşam G: 21 Ara 2021 - 11:32

7 bin çocuk kitaplarına kavuştu

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Mert Fırat ve Tilbe Saran, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV), Okuyan Bir Gelecek projesine kitap okuyarak destek veren ünlüler arasına katıldı.
7 bin çocuk kitaplarına kavuştu mask
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Mert Fırat ve Tilbe Saran, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV), Okuyan Bir Gelecek projesine kitap okuyarak destek veren ünlüler arasına katıldı. Projenin dijital platformunda yayına giren videolarda Mert Fırat Tarık ve Beyaz Karga, Tilbe Saran İyi Kalpli Cadı Çiki - Doğum Günü kitabını okuyor.

Ünlü oyuncular, çocuklara erken yaşta kitap okumanın önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı ve ihtiyaç sahibi çocukları kitaplarla buluşturmayı amaçlayan Okuyan Bir Gelecek projesi için bağış çağrısında da bulundu.

Türkiye’nin okuyan, hayal eden ve üreten yeni nesillere ihtiyacı olduğunu belirten Mert Fırat, “Yeni yıla girerken sevdiklerinize vereceğiniz en güzel hediye, onlar adına ihtiyaç sahibi bir çocuğu kitaplarla buluşturmak. Biz de İhtiyaç Haritası ile çözüm ortağı olduğumuz bu projenin parçası olmaktan ve bağışladığınız kitapları çocuklara ulaştırmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Proje kapsamında 100 bin ihtiyaç sahibi çocuğun kitap setleriyle buluşacağını vurgulayan Tilbe Saran, “Bu yılbaşında Türkiye’ye geleceğini hediye edin. Okuyan Bir Gelecek projesinin web sitesine girerek ya da 3747’ye SMS atarak bir çocuğu kitapların renkli dünyasıyla buluşturun” diye konuştu.

AÇEV’in 23 Nisan’da açılan Okuyan Bir Gelecek dijital platformu için kitap okuyan ünlü isimler arasında Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Genco Erkal, Selçuk Yöntem ve Songül Öden de bulunuyor. Fazıl Say’ın müziklerini üstlendiği proje bugüne kadar 7 bin çocuğa kitap setlerini ulaştırdı.

21 Ara 2021 - 11:31 - Yaşam

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