Etimesgut'ta Hurda araçlar toplanıyor

Etimesgut Belediyesi çevre ve görüntü kirliliğine izin vermiyor. Etimesgut Belediyesi, ilçedeki hurda araçları toplayarak Şaşmaz Sanayi Bölgesine kurduğu yedi-emin deposuna kaldırıyor. 2017 Ekim ayında başlayan çalışmalar devam ederken kaldırılan hurda araç sayısı 1219’a ulaştı. 244 kişi de tebligat ve uyarılar neticesinde hurda aracını kendisi kaldırdı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Belediye Meclisi'nden aldıkları karar ve çıkarılan yöneltmelikle başlattıkları hurda araç toplama çalışmalarının periyodik aralıklarla devam ettiğini söyledi. Hurda araçlara ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceklerini ifade eden Demirel, "İlçemiz sınırları içerisinde özellikle Şaşmaz sanayimizde sahipleri tarafından bırakılmış birçok hurda araç bulunuyor. Bu araçlar yer işgal ettiği gibi görüntü ve çevre kirliğine neden oluyordu. Zabıta ekiplerimiz önce ilçemiz genelinde hurda araçların tespitini yaptı. Sahipleri ile iletişime geçildi, sahipsiz araçlarla ilgili de gerekli yasal işlemlerin ardından çekim işlemleri başlatıyoruz. Hurda araçları, oluşturduğumuz yedi-emin deposuna kaldırıyoruz. Yasal bekleme süresinin ardından da hurda olarak ilgili kurum ve kuruluşlara satılarak tasfiyesi gerçekleştirilmektedir" dedi.