Mahkum 3. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Suçunu kabullendiği anda Cemre’nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Soruşturmayı derinleştirip detayların peşine takılan Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir’in karşısına çıkar.
Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan Savaş’ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.