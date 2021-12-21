21 Ara 2021 - 11:51- Dizi Fragmanları G: 21 Ara 2021 - 11:52

Mahkum 3. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

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23 Aralık Perşembesaat 20.00’de yayınlanacak “Mahkum” dizisinin 3. bölüm basın özeti ve görselleri haber detayında...
Mahkum 3. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri mask
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Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner. Suçunu kabullendiği anda Cemre’nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Soruşturmayı derinleştirip detayların peşine takılan Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir’in karşısına çıkar.

Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır. Eskrim sporunda başarılı olan Savaş’ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

MAHKUM 3. BÖLÜMÜYLE 23 ARALIK PERŞEMBE SAAT 20.00’DE FOX’TA!
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21 Ara 2021 - 11:51 - Dizi Fragmanları

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