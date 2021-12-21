Çankaya'da müzik ve sinema zamanı

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde yeni eğitim dönemi başladı. Merkez’de bu dönem piyano, müziksel işitme ve okuma, aranje, sinema ve senaryo gibi birçok farklı alanda kurs imkanı Çankayalılara sunuluyor. Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 2021-2022 dönemi müzik ve sinema atölyeleri eğitim vermeye başladı.
Merkez’de bu dönem piyano, müziksel işitme okuma, aranje, sinema ve senaryo gibi birçok farklı alanda kurs imkanı Çankayalılara sunuluyor. Bu dönem müziğe yeni başlayanlar için Müzik Atölyesi'nde solfej ve müziksel işitme okuma dersleri de yer alıyor. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen dersler arasında piyano, aranje ve eser düzenleme teknikleri de yer alıyor.
SİNEMA ATÖLYESİ "KAYIT" DEDİ
Bugüne kadar 100’ü aşkın sinema meraklısının eğitim gördüğü Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi'nde de dersler başladı. Sinemaseverleri film çekme konusunda cesaretlendirmeyi ve sinema sektöründe çalışabilecek yetiyi kazandırmayı hedefleyen Sinema Atölyesi, bu yıl da eğitim yelpazesini genişletti. Atölye, katılımcılarına film yapımının tüm aşamalarını öğrenme imkanı sunuyor. 12 hafta boyunca sürecek atölye programında; senaryo yazımından montaja, yönetmenlikten ışığa kadar film yapımına dair tüm süreçler eğitmenler eşliğinde kursiyerlerle beraber yürütülüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.