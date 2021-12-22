Pursaklar Belediyesi’nden Fahiş Fiyat Denetimi. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde son kullanma tarihi, etiket ve fahiş fiyat denetimi yaptı.
Son günlerde fiyatlarda yaşanan yüksek dalgalanmalar nedeniyle Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla sıkı denetim çalışmaları yürütüyor.
Bu kapsamda marketlerde tüm reyonları tek tek gezerek denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin son kullanma tarihi, etiket ve kasa fiyat uyuşmazlığı kontrol edildi.
‘‘Haksız kazanç elde etmek isteyenlere fırsat verilmeyecek’’
Haksız kazanç elde etmek isteyen hiçbir işletmeye fırsat vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Etiket ve kasa fiyatı uyuşmazlığı, son kullanma tarihi ve fahiş fiyat denetimlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz her gün rutin bir şekilde vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine denetimlerini gerçekleştiriyor. Reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depoları denetleniyor. Hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde alışveriş yapmaları için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.