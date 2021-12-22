Çankaya’da kış günü havuz keyfi

Çankaya Belediyesinin yüzme havuzları vatandaşların kış gününde havuz keyfi yapmalarına olanak veriyor. 7’den 70’e Çankayalılar, günün farklı saatlerinde modern havuzlarda spor yaparak günün stresini atıyorlar.

Halkın ihtiyaçlarına göre hazırlanan projeleri birbiri ardına hizmete sunan Çankaya Belediyesi, yüzme havuzlarıyla da göz dolduruyor. Kış soğuklarında yüzmek isteyen Çankayalılar, havuzları günün diledikleri saatinde kullanabiliyorlar.

Çankaya Belediyesinin Birlik ve Çiğdem mahallelerinde hizmete açtığı kapalı yüzme havuzları yoğun ilgi görüyor. Birlik Mahallesi’ndeki Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile Çiğdem Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi’nde hem spor yapma hem de günün stresini atma imkanı bulan vatandaşlar keyifli vakit geçiriyor.

PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN AÇIK

Pandemi nedeniyle hijyen kurallarına maksimum ölçüde dikkat edilen havuzlarda aynı anda belli bir sayının geçilmemesi sağlanıyor. Haftanın 5 günü 08.00 ile 21.00 saatleri arası hizmet veren yüzme havuzları Pazar günleri ise saat 20.00 ye kadar açık kalıyor. Bir saatlik seans aralığında düzenli olarak dezenfekte edilen havuzlar pazartesi günü hizmet vermiyor.

Vatandaşların uygun oldukları koşullara göre farklı abonelik hizmetlerinin sunulduğu havuzlarda yıllık ya da aileler için uygun şartlar da sağlanıyor. Fitness imkanının da olduğu yüzme havuzları yazın olduğu gibi kış aylarında da büyük küçük tüm Çankayalıları ağırlıyor.