Daha Güçlü Bir Bağışıklık için Meyve ve Balık

Yeni dönem çalışmalarında “Halk Sağlığı” başlığına özel bir önem veren Türk Kızılay, içinde bulunduğunuz kış mevsimi ve koronavirüs pandemisine karşı daha güçlü bir bağışıklık sistemi için uyarılarda bulundu. Kızılay Kartal Hastanesi Uzman Diyetisyeni Nurdan Çeliktaş, “Güçlü bir bağışıklık için portakal, kivi gibi meyveler ile omega 3 yönünden zengin olan balıkların sıklıkla tüketilmesi gerekir” dedi.

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarında olduğu gibi çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi için de büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle okullarda bir arada bulunan çocuklar ve sosyal hareketliliği yüksek olan gençlerin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması, koronavirüs pandemisinin toplumdaki yayılımını da yakından etkilemektedir. 2030 Stratejik Planında “Halk Sağlığı”na özel bir yer ayıran Türk Kızılay, daha sağlıklı bir toplum için bir dizi uyarıda bulundu.

Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Diyetisyen Nurdan Çeliktaş, koronavirüs pandemisinin yanı sıra nezle ve gribin de mevsim itibariyle sık görülen rahatsızlıklar arasında yer aldığına dikkat çekerek, sağlıklı beslenmenin önemine işaret etti.

Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Hangi Besinler Tüketilmeli

Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş, “Selenyum, A vitamini, C vitamini, E vitamini gibi vitaminler antioksidandır. Brokoli A ve C vitamininden, havuç A vitamininden, kivi C vitaminden zengindir. Bu yüzden brokoli, karnabahar, pırasa, kereviz, havuç, Brüksel lahanası gibi sebzeler; kivi, portakal, elma, greyfurt, ananas, mandalina gibi meyveler tüketilmelidir” dedi. Uzm. Dyt. Çeliktaş, Süt, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri hem kalsiyum hem de D vitamini içerir. Ayrıca, deniz ürünlerinde, yumurtanın sarısında, güneş görmüş mantar türlerinde de bulunur. Somon, hamsi, istavrit gibi balıklarda bulunan omega 3 yağ asidi virüs ve bakterilerle savaşmada etkili olduğu gibi beyin fonksiyonlarının gelişiminde de etkilidir. Balıktan haftada iki üç kez fayda sağlanmalıdır” diye konuştu.

Protein Tüketilmesi

Doku onarımında ve kasları korumada görevli olduğu için tavuk ve kırmızı et tüketiminin de düzenli yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Çeliktaş, “Tavuk çinko kaynağı, kırmızı et demir kaynağıdır. Kırmızı et, sakatatlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, kurutulmuş meyveler demirden zengindir” dedi. Çiğ badem, çiğ ceviz, çiğ fındık gibi sert kabuklu kuruyemişlerin E vitamini ve Selenyumdan bakımından zengin olduğunu belirten Çeliktaş, özellikle Çocukların ve gençlerin günlük beslenmesinde 15- 20 tane tüketilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sindirim sistemini güçlendirmek için kurubaklagiller ve su tüketilmeli

Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Nurdan Çeliktaş, “Kışın hareketin azalması ile beraber sindirim problemi önüne geçilmesi için posa içeriği yüksek nohut, yeşil mercimek, kurufasulye gibi kurubaklagillere de haftada iki üç kez yer verilmelidir” dedi. Çeliktaş, “şeker ve şekerli besinlerden, hamur gıdalarından uzak durup posa içeriği yüksek tam tahıllı ekmek, bulgur gibi tahılları da belli ölçüde yer verilmelidir. Ayrıca, su vücut ısısının dengelenmesini ve toksin maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Bu yüzden günlük 1,5 ile 2,5 litre içilmelidir” diye konuştu.

Kızılay Kartal Hastanesi, Türk Kızılay’ın bir iştiraki olup, Kızılay Sağlık Grubunun işlettiği hastane ve tıp merkezlerinden biridir.