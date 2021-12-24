24 Ara 2021 - 10:17- Belediyeler G: 24 Ara 2021 - 10:18

Mamak’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişi kutlanacak

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Mamak Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlayacak. 27 Aralık Günü Saat: 19.30’da Yeni Bayındır Muhtarlığı önünde toplanacak olan vatandaşlar kortej halinde yürüyecekler.
Mamak’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişi kutlanacak mask
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Mamak Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. yıl dönümü fener alayı ile kutlayacak. 27 Aralık Günü Saat: 19.30’da Yeni Bayındır Muhtarlığı önünde toplanacak olan vatandaşlar kortej halinde yürüyecekler. Kortej yürüyüşünün yanı sıra seğmen ekibinin gösterileri geceye renk katacak. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile tarihin akışının değiştiğini ve Ankara’nın Milli Mücadele’nin Merkezi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu anlamlı günde düzenleyeceğimiz fener alayına tüm hemşerilerimiz davetlidir” dedi.

Başkent’in meşalesi hiçbir zaman sönmeyecek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin Kurtuluş Savaşı dönemindeki en önemli olaylardan biri olduğunu da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 102 yıl önce yakılan Başkent meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirterek, “27 Aralık, Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı ve Türkiye'nin kaderinin değiştiği gündür” dedi.
# Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

24 Ara 2021 - 10:17 - Belediyeler

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