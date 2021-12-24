24 Ara 2021 - 10:18- Belediyeler G: 24 Ara 2021 - 10:19

Türkiye’nin ilk sıfır atık okulu Altındağ’da

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Çevre dostu uygulamalarıyla büyük beğeni toplayan Altındağ Belediyesi, yine bir ilke imza attı. Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Okulu” Altındağ’da kuruldu.

Türkiye’nin ilk sıfır atık okulu Altındağ’da mask
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Çevre dostu uygulamalarıyla büyük beğeni toplayan Altındağ Belediyesi, yine bir ilke imza attı. Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Okulu” Altındağ’da kuruldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi'nin artık okulu da var. Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Okulu”, Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde açıldı. Bu okulda daha iyi bir çevre ve gelecek için çocuklara eğitimler verileceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,  “Çocuklarımız doğayı ve çevreyi korumayı burada daha iyi öğrenecek.” dedi. 

SIFIR ATIK MERKEZİ ALTINDAĞ

Altındağ Belediyesi olarak çevre temizliği ve çevre koruma konularına çok önem verdiklerinin altını çizen Başkan Balcı “Altındağ ilçesinde; temizlik, çevre koruma, atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, israfın önlenmesi gibi konularda duyarlı ve titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Sıfır Atık Okulu ile de yeni nesillerimizin bilinç ve farkındalık seviyesini arttırmayı, onları daha yeşil bir yaşama teşvik etmeyi, sosyo-kültürel gelişimlerini artırmayı ve duyarlı tüketim alışkanlığı kazandırarak, tasarruf ve ekonomik kazancı öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillerimizin bu bilinçle yetişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız..." dedi. Başkan Balcı geleceğe bırakılacak en önemli mirasın temiz bir çevre olduğunu vurguladı. 

ÖDÜLLÜ PROJE 

Sıfır Atık Okulu ve Sıfır Atık Simülasyon Merkezi’nin ödüllü bir proje olduğunu da hatırlatan Başkan Balcı “Fikir ve projemiz, geçtiğimiz yıl, yüzlerce fikir ve proje içerisinde öne çıkarak maddi destek almaya hak kazanmıştı. Biz de bize düşeni en iyi şekilde yaptık ve bu projeyi en iyi şekilde hayata geçirerek uygulamaya soktuk. Şimdiki hedefimiz ise sürdürülebilirliğini sağlamak ve hedefe ulaştırmak... Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

24 Ara 2021 - 10:18 - Belediyeler

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