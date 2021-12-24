Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Hurdacılar Sitesini ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, S.S. Ankara Umum Hurdacılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın yaşadığı sıkıntıları yerinde dinleyerek fikir alışverişinde bulunan Yaşar, “Esnaf güçlü olursa devlette güçlü olur” dedi.

Ankara Umum Hurdacılar Sitesi Ömer Kuyumcuoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen esnaf toplantısına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra S.S. Ankara Umum Hurdacılar Sitesi Başkanı İrfan Çinkaya, belediye meclis üyeleri ve site esnafı katıldı.

Ticaretin yüzde 41’i Yenimahalle’de gerçekleşiyor

Yenimahalle’de göreve geldiği günden bu yana esnafın yanında olduğunu belirten Yaşar, “Esnaflıktan gelen bir belediye başkanı olarak 2009 yılından bu yana ilçemizde ticaret yapan esnafın sıkıntılarını çözmek için aralıksız çalışıyorum. Esnafın güçlü olduğu bir ülkede devlette güçlü olur. Esnafın yaşadığı sıkıntıları bilen bir belediye başkanıyım. Bu nedenle esnafın sıkıntılarını çözüm üretmek için esnafımızla her daim iletişim halindeyim. Ankara’da ticaretin yüzde 41’i Yenimahalle’de gerçekleşiyor. Gimat, İvedik, Ostim bizim için ne kadar değerli ise Hurdacılar Sitesi de bizim gözümüzde aynı değere sahiptir. Hurdacılar Sitesi yalnızca Başkent’te değil tüm Türkiye’de geri dönüşüme büyük katkı sunuyor” dedi.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Fethi Yaşar’ın site esnafına verdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren S.S. Ankara Umum Hurdacılar Sitesi Başkanı İrfan Çinkaya, “Fethi Başkan her ne sıkıntımız olursa olsun bizim rahatlıkla ulaşabildiğimiz bir belediye başkanıdır. İmar konusunda, çevre düzenlemesinde ve birçok sıkıntı yaşadığımız hususta her zaman Fethi Başkanın desteğini görüyoruz. Kendisine esnafa verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.