24 Ara 2021 - 10:23- Magazin G: 24 Ara 2021 - 10:24

Merve Özbey'den 'Tamamen Arabesk' gecesi

ABONE OL Google News Sayfamız

Jolly Joker Private, pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey’i ağırladı.
Merve Özbey'den 'Tamamen Arabesk' gecesi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Jolly Joker Private, pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey’i ağırladı. Arabesk şarkılardan oluşan “Tamamen Arabesk” konseptiyle sahne alan Özbey, güçlü sesiyle misafirlerini mest etti. Kostümü ve sahne dekoruyla alaturka havasını sahneye taşıyan Özbey, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Merve Özbey’i dinlemeyi gelenler arasında yer alan şarkıcı Şimal ise Merve Özbey’in daveti ile sahneye çıktı. Necati Arıcı’nın zor günlerinde onu hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Şimal, nişanlısı için Ebru Gündeş’in “Teşekkür Ederim” şarkısını seslendirdi.

24 Ara 2021 - 10:23 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Halil Ergün 'Dede Kemal' olacak mask
Halil Ergün 'Dede Kemal' olacak
Aslıhan Malbora: "Kendimi şanslı hissediyorum" mask
Aslıhan Malbora: "Kendimi şanslı hissediyorum"
Burcu Biricik'ten Camdaki Kız İtirafı! "Nalan’ı oynamıyorum Nalan beni oynuyor!" Yok Artık... mask
Burcu Biricik'ten Camdaki Kız İtirafı! "Nalan’ı oynamıyorum Nalan beni oynuyor!" Yok Artık...
New York'tan Ceviz Ağacı filmine ödül mask
New York'tan Ceviz Ağacı filmine ödül
Aynur Bolat sessizliğini bozdu... mask
Aynur Bolat sessizliğini bozdu...
'Derin' yırtmacıyla poz verdi! mask
'Derin' yırtmacıyla poz verdi!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status