Merve Özbey'den 'Tamamen Arabesk' gecesi

Jolly Joker Private, pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey’i ağırladı. Arabesk şarkılardan oluşan “Tamamen Arabesk” konseptiyle sahne alan Özbey, güçlü sesiyle misafirlerini mest etti. Kostümü ve sahne dekoruyla alaturka havasını sahneye taşıyan Özbey, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Merve Özbey’i dinlemeyi gelenler arasında yer alan şarkıcı Şimal ise Merve Özbey’in daveti ile sahneye çıktı. Necati Arıcı’nın zor günlerinde onu hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Şimal, nişanlısı için Ebru Gündeş’in “Teşekkür Ederim” şarkısını seslendirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.