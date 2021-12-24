Merve Özbey'den 'Tamamen Arabesk' gecesi

Jolly Joker Private, pop müziğin sevilen ismi Merve Özbey’i ağırladı. Arabesk şarkılardan oluşan “Tamamen Arabesk” konseptiyle sahne alan Özbey, güçlü sesiyle misafirlerini mest etti. Kostümü ve sahne dekoruyla alaturka havasını sahneye taşıyan Özbey, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Merve Özbey’i dinlemeyi gelenler arasında yer alan şarkıcı Şimal ise Merve Özbey’in daveti ile sahneye çıktı. Necati Arıcı’nın zor günlerinde onu hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Şimal, nişanlısı için Ebru Gündeş’in “Teşekkür Ederim” şarkısını seslendirdi.