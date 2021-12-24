24 Ara 2021 - 10:25- Yaşam G: 24 Ara 2021 - 10:26

Matrix'in 4. filmi vizyona giriyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Matrix serisinin 4'üncü filmi "The Matrix Resurrections" vizyona giriyor.
Matrix'in 4. filmi vizyona giriyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Matrix serisinin 4'üncü filmi "The Matrix Resurrections" vizyona giriyor.

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta biri yerli olmak üzere 3 film vizyona girecek. Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" izleyici ile buluşacak.

Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor.

Gerçeklik dünyasına geri dönüşün anlatıldığı filmde, Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacaktır.

Lana Wachowski'nin yönettiği filmin, Wachowski kardeşler tarafından oluşturulan karakterlere dayanarak yazılan senaryosu David Mitchell, Aleksandar Hemon ve Lana Wachowski imzası taşıyor.

# Matrix serisi, Matrix'in 4. filmi

24 Ara 2021 - 10:25 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Evde nasıl zayıflarım diyet listesi? İşte Diyette vazgeçilmemesi gereken 10 besin mask
Evde nasıl zayıflarım diyet listesi? İşte Diyette vazgeçilmemesi gereken 10 besin
Mahkum 3. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri mask
Mahkum 3. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri
7 bin çocuk kitaplarına kavuştu mask
7 bin çocuk kitaplarına kavuştu
Eti Sağlıklı Pişirmek Püf Noktalara Dikkat! mask
Eti Sağlıklı Pişirmek Püf Noktalara Dikkat!
Yılbaşı akşamına üç leziz ve sağlıklı tarif mask
Yılbaşı akşamına üç leziz ve sağlıklı tarif
Meteoroloji uyardı: Yoğun kar geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Yoğun kar geliyor
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status