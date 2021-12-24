Etimesgut HeyetiK KKTC'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı'nın daveti üzerine yavru vatan Kıbrıs'a giden Etimesgut Belediyesi heyeti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu tarafından kabul edildi.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Belediye Meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarından oluşan heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu ziyaret ettiler. Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kısa süre önce Ankara’ya yaptığı ziyarette Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı gezdiğini ve çok etkilendiğini ifade eden Tatar; Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın Türk tarihini, Türk soyunu ve atalarımızın Orta Asya’dan Doğu Akdeniz’e kadar süregelen başarılarının sergilendiği çok önemli ve tarihi bir müze olduğunu dile getirdi. Türk Tarih Müzesi’ne benzer bir çalışmanın KKTC’de de var olmasını istediğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun gelecek nesillere bir miras olarak bırakılabileceğini söyledi. Başkan Demirel de, KKTC'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı Ersin Tatar'a teşekkür etti.

Başkan Demirel, Etimesgut Belediyesi ile KKTC’nin Lapta Belediyesi'nin kardeş belediye olması yönünde belediye meclisinde bir karar aldıklarını hatırlatarak, ziyaret kapsamında iki belediye arasında protokollerin imzalandığını söyledi.