ABB’NİN BUZ SARKITLARIYLA MÜCADELE MESAİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtlarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı mobil ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlayarak tespit edilen noktalar dışında Başkent 153’e gelen ihbarları da değerlendirerek 7/24 mesai yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent genelinde karla mücadelesini koordineli olarak yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaya ve sürücüler için tehlike oluşturun buz sarkıtlarını da titizlikle temizliyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri özellikle köprü altları ve tünellerde oluşan buz sarkıtlarını temizleyerek, can ve mal güvenliğini sağlıyor.

MOBİL KONTROL EKİPLERİ 7/24 SAHADA

Kaldırım ve üst geçit merdivenlerinde buz çözücü solüsyonla temizleme çalışmaları yapan Kent Estetiği ekipleri bir yandan da köprü, üst geçit ve tünellerde oluşan buz sarkıtlarını 12 mobil araç ve 24 personelle temizliyor.

Ankara’da ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvarlarda yer alan köprü altları ve tünellerde meydana gelen buz sarkıtlarına saha ekipleri tarafından anında müdahale edilirken, Başkent 153’e gelen ihbarları da dikkate alan ekipler, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen ve can güvenliği riski oluşturan buz sarkıtlarını trafiği aksatmadan kontrollü olarak bertaraf ediyor.