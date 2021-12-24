Belmek Öğreticileri ve kursiyerleri yılbaşı fuarı’nda

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, ATO Congresium’da düzenlenen “Yeni Yıla Merhaba 16. Yılbaşı Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı”na BELMEK’lerde görevli usta öğreticiler ile kursiyerlerin eserleri ile katıldı.

Başkent Ankara bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Yeni Yıla Merhaba 16. Yılbaşı Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Fuarı”na ev sahipliği yapıyor.

REM Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile düzenlenen yılbaşı fuarına BELMEK öğreticileri ve kursiyerleri el emeği ürünleriyle katıldı.

BELMEK STANDI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK’lerde görevli usta öğreticiler ile kursiyerler tarafından üretilen eserler fuarda satışa sunuldu.

Gökkuşağı Kamu Pazarı içindeki satış mağazasında ve “www.baskentkadingirisimi.com” adresi üzerinden satışa sunulan ürünler fuarda da Başkentlilerden tam not aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Meslek Edindirme Şube Müdürü Haluk Erdemir, BELMEK kursiyer ve öğreticilerinin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü anlattı:

“Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan bir fuardayız. Belediyeyi temsilen BELMEK standımız ile fuarda yerimizi aldık. Buradaki amacımız, BELMEK’lerde eğitim alıp kendilerine meslek edindikten sonra ürettikleri ürünleri satışa sunarak kadın emeğini ön plana çıkarmak. Üretilen tüm ürünler geleneksel el sanatlarıyla oluşturuldu. Bu sayede bu sanatın tanıtılmasına ve yaşatılmasına da katkı sağlanıyor. Anlamlı bir hediye alternatifi olan ürünler için tüm Ankaralıları fuara ve BELMEK standına bekliyoruz.”

KADIN EMEĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Kadın emeğini ön plana çıkarmak, Başkentli kadınların ürettikleri eserleri ekonomiye kazandırmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak için fuarda yer aldıklarını belirten BELMEK Giyim Öğretmeni Betül Güngör, “Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştık. BELMEK’te üretilen el emeği ürünlerimizi 30 Aralık tarihine kadar satışa sunuyoruz” derken, BELMEK standını ziyaret eden Ülkü Pekcan adlı bir vatandaş da düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

“BELMEK standı çok güzel. Daha önce de buradan evime alışveriş yapmıştım. Yılbaşı temalı ürünleri çok beğeniyorum. Kadın emeğinin ön plana çıkması da çok güzel. İnsana pozitif enerji veren ürünler var, çok hoş.”

Fuar, 30 Aralık 2021 tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.