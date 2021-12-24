BB: “Kurt Adam” İzleyici ile Buluştu

“Kurt Adam” İzleyici ile Buluştu. Yeliz Başlangıç, Alişan Özkan, Okan Şevket Duman ve Kosta Kortidis’in oyunculuğu ile 22 Aralık Çarşamba günü Şişli Tiyatrosu’nda ilk kez izleyici karşısına çıkan Kurt Adam yoğun ilgi gördü.

22 Aralık Çarşamba günü Şişli Tiyatrosu’nda ilk kez tiyatro seyircisi ile buluşan Kurt Adam, seyirciyi gerçek ve soyut dünya kargaşasının içine sürükleyen anlatımıyla çok beğenildi. Kosta Kortidis’in sorgulayan ve sorgulatan kalemi ile “Kurt Adam Uykudan Sonra” oyunu, izleyiciyi “Gerçek dünya bir sorgu odası mı, yoksa aşık bir çiftin sıradan hayatı mı? Kanıtlanamayan bir cinayet soyut dünyaya mı aittir, yoksa tüm gerçekliğini korumaya devam eder mi? Peki ya bir Kurt Adam mı, yoksa bir kadın mı daha güçlüdür?” gibi birçok ikilemle yüzyüze getirerek kendine hayran bıraktı. Oyuncu kadrosuyla öne çıkan oyun, izleyici tarafından büyük alkış topladı.

Kurt Adam: Çok Eğlenceli Bir Gerilim

Ustaca işlenmiş karakterleri ve polisiye bir kurgu olarak işlenen yapısıyla izleyiciden büyük ilgi gören eser, olay örgüsü sayesinde izleyiciyi hikayenin içine çekti. Bir yanda sıradan hayatlarına devam ederken kendilerini bir sorgunun ortasında bulan sakinliğinin ardına öfkesini saklayan Jessica ve çocuk ruhlu bir işkolik olan Stephan, bir yanda olaysız kasabanın hiç cinayet görmemiş dedektifleri Louis ve Lawrence… Karşılaştığı olayı heyecanla çözmeye çalışan dedektif Louis’in ve hayal dünyasında yaşayan ama zeki bir karakter olan dedektif Lawrence'in, kıvrak zekalı kadın Jessica karşısında işleri daha da zorlaşıyor. Olayın görünmeyen yüzü; soyutluk, gerçek dünya ve ikisi arasındaki zaman karmaşasıyla daha da görünmez olurken düşler dünyası ile gerçek dünya arasındaki farkı yalnızca uyanık olanlar bilebiliyor.

“Kurt Adam”, 6 Ocak Perşembe günü Şişli Tiyatrosu’nda ikinci kez izleyici ile buluşacak.