24 Ara 2021 - 13:51- Dizi Fragmanları G: 24 Ara 2021 - 13:52

Maske Kimsin Sen 1 ve 2 Ocak'ta FOX'ta!

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Dünyada büyük ses getiren yarışma programı “Maske Kimsin Sen?” için geri sayım başladı.
Maske Kimsin Sen 1 ve 2 Ocak'ta FOX'ta! mask
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Dünyada büyük ses getiren yarışma programı.. “Maske Kimsin Sen?” için geri sayım başladı.

The Masked Singer” adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar.

TÜRKİYE’NİN ÜNLÜ İSİMLERİ DEDEKTİF OLUYOR!

Yarışmada; ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.

Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği “Maske Kimsin Sen?”, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Müzik, eğlence ve şovun bir arada olacağı Medyapım imzalı “Maske Kimsin Sen?” yarışması, iki gün arka arkaya 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar, ardından her pazar 20.00’de FOX’ta.

24 Ara 2021 - 13:51 - Dizi Fragmanları

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