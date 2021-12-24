Gölbaşı belediye başkanından öğrencilere ücretsiz okul servisi desteği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in, ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrencilere geçtiğimiz ay müjdesini vermiş olduğu ücretsiz öğrenci servisi uygulaması başladı.



Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi ve Dr.Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşaması üzerine, Başkan Ramazan Şimşek harekete geçmiş ve öğrencilere ücretsiz servis tahsis edilmesini içeren Başkanlık yazısını meclise sunmuştu. Başkan Şimşek’in önerisi mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti. Gölbaşı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, ulaşım sıkıntısı sebebiyle mağduriyet yaşayan öğrencilere ulaşım desteğinde bulunarak eğitim yolunda engeller kaldırıldı. Ücretsiz servis hizmetinden Dr. Şerafettin Tombuloğlu ve Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri ile, o güzergahtaki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler faydalanırken, öğrenciler merkezde belirlenen duraklardan alınıp okullarına bırakılacak. Eğitime her alanda destek vermeye devam eden Başkan Ramazan Şimşek, öğrencilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitim varsa gelecek de var

Başkan Şimşek, toplamda 6 servis aracı ile hizmet verileceğini ifade ederek “Dr.Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi ve Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi’ne giden öğrencilerimiz sabah erken saatlerde gidiyor, akşam geç saatlerde çıkıyor. Orada da hem ulaşım var hem de karşıdan karşıya geçerken tehlike arz ediyordu. O yüzden öğrencilerimizin yaşadığı bu sorunu ortadan kaldırmak için, öğrencilerimize bu kolaylığı sağladık. Belediyemize ait araçlarla ve hizmet alımı ile toplamda 6 araç ile ulaşım sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ücretsiz taşınmasını sağlamaya başladık. Ücretsiz servislerimiz öğrencilerimizi belirlenen noktalardan alıp okullarına, okullarından da alıp yine belirlenen merkezi noktalara bırakıyorlar. Eğitim varsa, gelecek de var. Sosyal belediyecilik anlayışımızla eğitime olan desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

Diğer öğrenciler de faydalanabilecek

Başkan Şimşek, ücretsiz servis uygulamasından sadece Dr. Şerafettin Tombuloğlu ve Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencilerinin değil, güzergahlarda bulunan okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin faydalanabileceğini de sözlerine ekledi.

Öğrencilere yönelik ücretsiz servisi verecek otobüslerin hareket noktaları, kalkış saatleri ve güzergahları ise şöyle;

ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ

KALKIŞ SAATİ: 08.00

KALKIŞ NOKTASI : BALDUDAK İLKÖĞRETİM OKULU (GÖBEK)

1.DURAK: KAYMAKAMLIK

2.DURAK: MEVLANA PARK

3.DURAK: OĞUZ KAĞAN USTA CADDESİ (IŞIKLAR)

4.DURAK: HASTANE

VARIŞ NOKTASI: ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ

OKUL ÇIKIŞ SAATİ: 15.30

KALKIŞ NOKTASI : ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ

1.DURAK: HASTANE

2.DURAK: OĞUZ KAĞAN USTA CADDESİ (IŞIKLAR)

3.DURAK: MEVLANA PARK

4.DURAK: KAYMAKAMLIK

SON DURAK : BALDUDAK İLKÖĞRETİM OKULU (GÖBEK)

DR ŞERAFETTİN TOMBULOĞLU ANADOLU LİSESİ

KALKIŞ SAATİ: 06.45

KALKIŞ NOKTASI DURAK: GÖLBAŞI HALK KÜTÜPHANESİ

VARIŞ NOKTASI: DR ŞERAFETTİN ANADOLU LİSESİ

Ücretsiz servisler öğlen saat 11.30’da ikili eğitimde öğlenci olan öğrencileri Gölbaşı Halk Kütüphane’sinin önünden alıp okula götürecek. Dönüşte de sabahçı öğrencileri Gölbaşı Halk Kütüphanesi önüne geri getirecektir.

Ücretsiz servis Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi’nde okul çıkışı saati olan 16.20’de okul önünde hazır bulunacak ve öğrenciler Gölbaşı Halk Kütüphanesi önüne getirilecektir.