Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Sıkı Muhabbet’te

Yargı dizisinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Hakan Gence’nin YouTube programına konuk oldu.

Ekranın en sevilen çiftlerinden Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e katıldı ve Gence’nin sorularını samimiyetle yanıtladı. Rol aldıkları ‘Yargı’ dizisi hakkında konuşan Deniz, “Proje önümüze ilk geldiğinde başka bir şekildeydi.

Daha iyi olmasını istediğimiz için hep beraber; Sema Ergenekon, Kerem Çatay, Ali Bilgin ve Kaan (Urgancıoğlu) çalıştık. Proje böylece çok evrildi, iki yıl sürdü. Son haline geldiğinde hep beraber ‘Tamam’ dedik ama o zaman bile objektif bakamıyordum” dedi. Kaan Urgancıoğlu’ysa “Son halinin ilk bölümünü okuduğumda bir başladım; işimi bırakıp okumaya devam ettim, bırakamadım. Bitirdiğimde böyle boş duvara bakıyordum” diyerek senaryodan ne kadar etkilendiğini anlattı.

Urgancıoğlu 2021’i “Kendimi tanımam, kendimle yüzleşmem için de son şansımmış gibi davrandı” sözleriyle özetlerken Deniz, “Karanlığın içinden çıkınca, sonrası iyilik, güzellik… Benim kendime daha dürüst olduğum bir yıldı” dedi.