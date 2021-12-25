Çankaya’dan vefa örneği! Yeni açılan parka 30 yıllık muhtarın adı verildi 

Açılış öncesi konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “İnsanı insan yapan en önemli duygulardan birisi de vefadır ve vefayı da insanlara hayattayken, görevleri başındayken göstermek en güzelidir. Biz Çankaya Belediyesi olarak buna çok önem veriyoruz ve bugün de buna güzel bir örnek olarak Ayfer Ablamız kendi adına olan parkın kurdelesini kesecek” dedi.

Kendisinin de Mutlukent Mahallesi sakini olduğunu hatırlatan Başkan Taşdelen, “Ayfer Ablamız 30 yıldır mahallemizin muhtarlığını yapıyor ve biz de hizmetlerinden çok memnunuz. Bir mahallede 30 yıl muhtar olmak sevgi ve gönül bağının oluştuğunun göstergesidir” dedi. Taşdelen ayrıca 7 yılda, toplam 810 bin metrekareyi kapsayan 91. parkı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Ayfer Yargıç Parkı’nın da mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Mutlukent Mahallesi’nin 30 yıllık muhtarı Ayfer Yargıç da kendi adının mahallesindeki yeni bir parka verilmesinin kendisini gururlandırdığını ifade ederek Taşdelen’e teşekkür etti.

HALKIN YENİ YAŞAM ALANI

Mutlukent Mahallesi 1918 Sokak ile Ağaçseven Sokak kesişiminde bulunan yeni park, 7 bin 662 metrekare toplam alana sahip. Parkta, 913 metrekarelik koşu yolu, 200 metrekare çocuk oyun alanı ve 200 metrekare fitness alanı bulunuyor. Ayfer Yargıç Parkı, oyun ve spor alanları, oturma birimleri ve bölgeye kazandırdığı 4 bin 563 metrekarelik yeşil alanıyla bölge halkının yeni yaşam alanı olacak.