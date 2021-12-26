26 Ara 2021 - 09:56- Magazin G: 26 Ara 2021 - 09:57

İrem Derici hayalini YouTube'da yayınlayacak

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En büyük hayali olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesi'nde konser vermek olduğunu söyleyen İrem Derici, bu hayalini gerçekleştirdiği konseri YouTube‘da yayınlayarak milyonlara ulaşmaya hazırlanıyor.
İrem Derici hayalini YouTube'da yayınlayacak mask
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En büyük hayali olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesi'nde konser vermek olduğunu söyleyen İrem Derici, bu hayalini gerçekleştirdiği konseri YouTube‘da yayınlayarak milyonlara ulaşmaya hazırlanıyor.

Bayhan Prodüksiyon organizasyonu ile müzik eleştirmenleri tarafından 2021 yazının en iddialı konseri olarak gösterilen İrem Derici Harbiye Açıkhava Konserinden Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde çekilen konser görüntüleri özel bir montajla müzik severlere yeni yılın ilk ayında özel bir lansmanla YouTube‘da yayınlanacak.

İrem Derici'nin kariyeri boyunca katıldığı programlar, hakkında çıkan gazete kupürlerinden hazırlanan provaları yaklaşık iki ay süren ve 150 kişilik büyük bir ekiple çalışan, hitleri ve özel olarak seçtiği coverlardan oluşan 24 şarkılık repertuvardan hazırlanan çekimin montajı için aylardır çalışan ekibe İrem'de yakından takip ediyor.

26 Ara 2021 - 09:56 - Magazin

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