Asırlık miraslar Mamak’ta hayat bulmaya devam ediyor

Mamak Belediyesi bilginin ve ilim sahiplerinin asırlık mirasına ev sahipliği yapan kütüphaneleri, Başkent’e yakışır şekilde inşa etmeye devam ediyor. Teknolojiye ve bilgiye erişimin günden güne kolaylaştığı Mamak’ta, Akşemsettin Uyanık Kütüphanesi hizmete girdi. Açılış törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Göreve geldikleri günden beri tüm mesai arkadaşlarıyla beraber gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Köse, “Verdiğimiz sözleri tutmanın gayretiyle çalışıyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz demiş ozanımız bizlerde yorulmuyoruz ve her zaman diyoruz ki, ‘Söz Verdik Yaptık’. Güzel Mamak’ımızı daha da güzel hale getirmek için mücadele veriyoruz” dedi.

Gençler bizim geleceğimiz

Öğrencilerin geleceğe iyi bir şekilde hazırlanması anlamında bu kütüphanelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Gençler bizim geleceğimiz. Onları ne kadar güzel yetiştirirsek, geleceğimiz de bir o kadar iyi olacaktır. Bu kütüphanelerin içinde belediyemizin çay, simit, poğaça gibi çok güzel ikramları var. Bu soğuk havalarda gençlerimizin özellikle kütüphanelerimizi etkin bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ben kütüphanemizin hem mahallemize hem ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor saygılarımı sunuyorum” dedi.

Mamak’ı kütüphanelerle donattık

“Genç dostu şehir Mamak” unvanına yakışacak bir şekilde 16 tane uyanık kütüphane ve 3 tane bebek kütüphanesini güzel Mamak’a kazandırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanelerimiz dijital sistemlerle donatılmış durumda. Kütüphaneye gelmeden kütüphanenin doluluk oranına bakılabiliyor, rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla akıllı şehirler çerçevesinde kütüphane uygulamalarımızı yapıyoruz. Gençlerimiz derslerine çalışırken çay, simit, poğaça da bizden diyoruz. Bu ikramlarla beraber kütüphanemizin konforunu artırıyoruz. Günümüzde modern şehir kavramına böyle mekanlar kazandırarak şehrin anlamını biraz daha özel hale getiriyoruz. Mamak’ın her tarafını uyanık kütüphanelerle, kitaplarla donatıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını yaptığımız Akşemsettin Uyanık Kütüphanemizin çocuklarımıza, gençlerimize tüm Ankara'ya hayırlı olmasını, ülkemize güzellikler ve hayırlar getirmesini diliyor, Mamak daha güzel oluyor diyor, hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Açılışlar devam edecek

Mamak’ta tamı tamına 19 tane kütüphanenin inşa edildiğini ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Bu soğuk havaların dışında bahar aylarında da yaz aylarında da açılışların bol olduğu, yine diğer kütüphanelerimizin açılışını yapacağımız programlarla gerçekleştireceğiz. Ben Belediye Başkanımız Murat Köse’ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Emek veren, gayret gösteren, mimarından mühendisine, işçisine alın teri döken ve bu mekanda çalışacak her bir kardeşime çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Tekrar açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

Mamak Başkan Köse ile ilkleri yaşadı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Mamak’ta ilklerin yaşadığını ifade eden MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ise, “Mamak vizyon kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sayın başkanımızın eğitim alanında yaptığı çalışmalar ortada. Bundan önce de sayısız kütüphane açılışı yaptı. Kütüphaneler Mamak’ımız için çok önemli. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız ve Belediyemizin çalışmalarıyla Mamak hak ettiği noktaya geldi. Kütüphanelerimiz Mamak halkına hayırlı olsun diyorum ve bu noktada verdiği hizmetlerden dolayı Başkanımız Murat Köse’ye çok teşekkür ediyorum.