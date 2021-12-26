26 Ara 2021 - 10:00- Belediyeler G: 26 Ara 2021 - 10:01

Başkent Ankara Meclisi Kızılcahamam'da toplandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Başkent Ankara Meclisi (BAM) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri Kızılcahamam Patalya Otel’de yönetim kurulu toplantısı yaptı.
Başkent Ankara Meclisi Kızılcahamam'da toplandı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkent Ankara Meclisi (BAM) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri Kızılcahamam Patalya Otel’de yönetim kurulu toplantısı yaptı.

Ankara’nın en büyük Çatı Sivil Toplum Kuruluşu olan Başkent Ankara Meclisi’nin yönetim kurulu toplantısı yapıldı. AHİD Ankaralılar Derneği ev sahipliğinde yapılan toplantıda önemli kararlar alındı.

Başkent Ankara Meclisi (BAM) Ülkemizin her yöresini Ankara’da temsil eden Hemşehri Dernekleri ve Federasyonlarını, tek bir çatı altında toplayarak Ankara’nın ve Ankara’da yaşayanların yarınları için çalışmalar yapıyor diyen Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara’nın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. BAM, Ankara’yı sahiplenmek üzere kuruldu. Çünkü Ankaralı olmayıp Ankara’da yaşayan herkes kendi memleketini sahipleniyor. Başkent Ankara’nın sesi olabilmek için “Ortak Akıl” toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantımız da onlardan biri. Toplanmız BAM ve Ankaramız için hayırlara vesile olsun.” Dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan AHİD Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Yazıyla, kışıyla şimdi olduğu gibi karlı orman havasıyla bir başka güzel olan memleketimizde toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ankaralılar Derneği olarak bu çatı altında olup diğer dernek ve federasyonlarla birlikte Ankaramıza hizmet etmekten dolayı mutluyuz. Toplantımız hayırlı olsun.” Diye belirtti.

26 Ara 2021 - 10:00 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asırlık miraslar Mamak’ta hayat bulmaya devam ediyor mask
Asırlık miraslar Mamak’ta hayat bulmaya devam ediyor
Başak Cengiz’in adı Altındağ’da yaşayacak mask
Başak Cengiz’in adı Altındağ’da yaşayacak
Başkan Hilmi Yaman'dan Mehmet Yiğiner'e tam destek! mask
Başkan Hilmi Yaman'dan Mehmet Yiğiner'e tam destek!
Liseliler "Feda"da gözyaşlarını tutamadı mask
Liseliler "Feda"da gözyaşlarını tutamadı
Çankaya’dan vefa örneği! Yeni açılan parka 30 yıllık muhtarın adı verildi  mask
Çankaya’dan vefa örneği! Yeni açılan parka 30 yıllık muhtarın adı verildi 
Umutlu Yaşam Merkezi Gölbaşılılara umut oldu  mask
Umutlu Yaşam Merkezi Gölbaşılılara umut oldu 
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status