Başkent Ankara Meclisi Kızılcahamam'da toplandı

Başkent Ankara Meclisi (BAM) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri Kızılcahamam Patalya Otel’de yönetim kurulu toplantısı yaptı.
Ankara’nın en büyük Çatı Sivil Toplum Kuruluşu olan Başkent Ankara Meclisi’nin yönetim kurulu toplantısı yapıldı. AHİD Ankaralılar Derneği ev sahipliğinde yapılan toplantıda önemli kararlar alındı.
Başkent Ankara Meclisi (BAM) Ülkemizin her yöresini Ankara’da temsil eden Hemşehri Dernekleri ve Federasyonlarını, tek bir çatı altında toplayarak Ankara’nın ve Ankara’da yaşayanların yarınları için çalışmalar yapıyor diyen Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, Ankara’nın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. BAM, Ankara’yı sahiplenmek üzere kuruldu. Çünkü Ankaralı olmayıp Ankara’da yaşayan herkes kendi memleketini sahipleniyor. Başkent Ankara’nın sesi olabilmek için “Ortak Akıl” toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantımız da onlardan biri. Toplanmız BAM ve Ankaramız için hayırlara vesile olsun.” Dedi.
Toplantıya ev sahipliği yapan AHİD Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Yazıyla, kışıyla şimdi olduğu gibi karlı orman havasıyla bir başka güzel olan memleketimizde toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ankaralılar Derneği olarak bu çatı altında olup diğer dernek ve federasyonlarla birlikte Ankaramıza hizmet etmekten dolayı mutluyuz. Toplantımız hayırlı olsun.” Diye belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.