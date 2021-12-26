Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yılı konserle kutlandı

Çankaya Belediyesi, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 102. Yılını Onur Akın Konseriyle kutladı. Çankaya Belediyesi Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 102. Yılını Onur Akın Konseriyle kutladı. 25 Aralık Cumartesi günü Sakarya Caddesi'nde düzenlenen konserde özgün müziğin güçlü sesi Onur Akın en beğenilen eserlerini Çankayalılarla birlikte söyledi. Konsere "Ankara'nın Taşına Bak" türküsüyle başlayan Akın, konser performansı boyunca Başkentli dinleyicilerin isteklerini de karşılıksız bırakmadı. Yağmur Yüreklim, Geceyi Sana Yazdım, Asi ve Mavi şarkılarını da seslendiren Akın, Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı.

TÜRKÜLER YÜREĞİNDE ATATÜRK’Ü TAŞIYANLAR İÇİN SÖYLENDİ

Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran Başkentlilere seslenen Onur Akın, Atatürk’ün bir ulusun başına gelen en güzel şey olduğunu söyledi. Çankaya’nın, Atatürk’ün başkentinin başkenti olduğunu ifade eden Onur Akın, “Herkes yüreğinde bir resim taşır. Kimi öyle bir resim taşır ki onu hiç çıkartmaz. 102 yıl önce Ankara’ya gelen ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından burayı başkent yapan Mustafa Kemal Atatürk. Kısacık ömründe yaptıklarıyla, kazandırdıklarıyla gerçek bir lider. O’nun sevgisini yüreğimizden asla silemezler. Yüreğinde Mustafa Kemal Atatürk resmini taşıyanlar için söylüyoruz türkülerimizi” dedi.