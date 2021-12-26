İlber Ortaylı Yenimahallelilerle buluşuyor

*Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Nazım’da konuşulacak. Yenimahalle Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102’inci yılı dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda unutulmaz bir söyleşiye imza atacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde 27 Aralık Pazartesi (bugün)saat 18.00’da başlayacak olan programda Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini ve Ankara’nın Atatürk için önemini anlatacak. Gazeteci Deniz Zeyrek’inmoderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı 27 Aralık tarihinin önemini Başkentlilere aktaracak.

Tarihi birde İlber Ortaylı’dan dinleyin

Tarih denince ilk akla gelen isimlerin başındaİlber Ortaylı’nın olduğunu kaydeden Başkan Yaşar, “102 yıl önce 27 Aralık günü Atatürk’ün Ankara’ya ayak basması ile milletimizin ve Ankara’nın kaderi değişmiştir. Ankara Milli Mücadele’nin karargâhı ve Cumhuriyetimizin Başkenti olmuştur. Böylesine önemli bir günde İlber hocamızı ilçemizde misafir etmek mutluluk verici. Tarihi birde İlber Ortaylı’dan dinlemek isteyen herkesi programımıza davet ediyorum” dedi. Program; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

------------------------------------------------------------------------------Yenimahalle Belediye Başkanlığı İvedik Caddesi Yenimahalle/ANKARA

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