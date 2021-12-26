İlber Ortaylı Yenimahallelilerle buluşuyor

*Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Nazım’da konuşulacak. Yenimahalle Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102’inci yılı dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda unutulmaz bir söyleşiye imza atacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde 27 Aralık Pazartesi (bugün)saat 18.00’da başlayacak olan programda Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Atatürk’ün Ankara’ya gelişini ve Ankara’nın Atatürk için önemini anlatacak. Gazeteci Deniz Zeyrek’inmoderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı 27 Aralık tarihinin önemini Başkentlilere aktaracak.
Tarihi birde İlber Ortaylı’dan dinleyin
Tarih denince ilk akla gelen isimlerin başındaİlber Ortaylı’nın olduğunu kaydeden Başkan Yaşar, “102 yıl önce 27 Aralık günü Atatürk’ün Ankara’ya ayak basması ile milletimizin ve Ankara’nın kaderi değişmiştir. Ankara Milli Mücadele’nin karargâhı ve Cumhuriyetimizin Başkenti olmuştur. Böylesine önemli bir günde İlber hocamızı ilçemizde misafir etmek mutluluk verici. Tarihi birde İlber Ortaylı’dan dinlemek isteyen herkesi programımıza davet ediyorum” dedi. Program; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.
------------------------------------------------------------------------------Yenimahalle Belediye Başkanlığı İvedik Caddesi Yenimahalle/ANKARA
www.yenimahalle.bel.tr, e-mail:[email protected]
TEL : 344 02 28, FAKS : 344 02 36
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.