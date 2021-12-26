Yılbaşı hediyeleri YENİMEK'ten! Hediyelik eşya sergisi açıldı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), Geleneksek Yeni Yıl Hediyelik Eşya SergisiPodiumAVM’de başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda başkent sakini katıldı.

Başkan Yaşar, sergiyi gezdi, Ebru yaptı

Serginin açılış kurdelesini kesen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bugün, 19 noktada, 150 öğretmen ile hizmet sunan YENİMEK kurslarında, 12 bindenfazla kursiyerimiz var. Öğretmen ve kursiyerlerimizin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünleri şimdi sizlere sunuyoruz. Öğretmen arkadaşlarıma ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye üretmek zorundadır. Üretmeden sorunlarımızı çözemeyiz, refahımızı, istihdamımızı sağlayamayız. YENİMEK kurs merkezleri, hobi edindirmenin yanında meslek edindirme kurslarıdır. Bu merkezlerimiz, ilçe sakinlerinin boş vakitlerini kendilerini geliştirerek geçirmesi ve arkadaşlık ilişkilerine katkı sunması açısından da büyük görev üstlenmektedir. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de vatandaşa fayda sağlayan projelerle durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tek tek stantları gezerek kursiyerlerle sohbet eden Başkan Yaşar, bir stantta ebru çalışmaları hakkında bilgi alarak, ebru yaptı.El emeği göz nuru ürünlere yoğun ilgi

Resim, tel kırma, ahşap boyama, takı tasarımı, mefruşat, rölyef, seramik, sabun tasarımı, giyim ve konfeksiyon gibi bine yakın el emeği üründen oluşan YENİMEK Yeni Yıl Hediyelik Eşya Sergisi, 25 Aralık – 30 Aralık tarihleri arasında vatandaşlara kapısını açık tutacak.