“Hoş Gelişler Ola” konseri ile 27 Aralık coşkusu yaşandı

“Hoş Gelişler Ola” konseri ile 27 Aralık coşkusu. Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu “Hoş Gelişler Ola” Konseri’nde konuşan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, “27 Aralık 1919’u, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin fiilen kurulduğu gün olarak görüyoruz biz. 27 Aralık’ın 102. yıldönümü kutlu olsun.” dedi.

Büyük Önder Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıldönümü nedeniyle Tahir Aydoğdu yönetimindeki Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu “Hoş Gelişler Ola” Konseri, Gençlik Parkı Kültür Merkezi Büyük Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi.

Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu Kurucu Başkanı/Ankara Kulübü Ayaş Şube Başkanı Selami Başer, “Bugün özel bir gün, Kızılca Gün dediğimiz bir gün. Ankara Kulübü’nü en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde, sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok değerli bir sanatçı, koromuzun şefi Tahir Aydoğdu yönetiminde ilk konserimizi gerçekleştiriyoruz. İyi bir konser olması için gerçekten çok çalıştık. Üzerinde epeyi emek olan bu konserimizin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan başta Tahir Aydoğdu hocamıza ve saz heyetimize, koromuza ve heyecanımızı paylaşan siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan da davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında Ankara Kulübü’nün bir Kızılca Gün, 27 Aralık kuruluşu olduğunu, Atatürk’ün Seymenlik Geleneğini, 27 Aralık Ruhunu yaşatın talimatıyla kurulan Ankara’nın en büyük sivil temsilcisi olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bugün önemli bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 102. yıldönümünün arifesindeyiz. 27 Aralık’ı biz Kızılca Gün olarak tanımlıyoruz. Bugün Ankara’mızın en önemli günü, adeta yeniden doğduğu gündür. Ateşle barutun buluştuğu, Milli Mücadelenin halk hareketine dönüştüğü gündür 27 Aralık. Ankara tesadüfen merkez olmadı 27 Aralık’ta. Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi, Ankara’yı seçmesi tesadüf değildir, çok önceden planlamıştır Ankara’yı. Biz bu güne Kızılca Gün dedik. Kızılca Gün ise bizim binlerce yıllık Türk tarihimizde, Ankaralılar için, Seymenler için bir devletin, yeni bir liderin müjdelendiği gündür, günlerdir. Ve bu günler büyük Seymen Alayları, Seymen dizilim törenlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. 27 Aralık 1919 tam da böyle bir gündür. Tüm törenleriyle Kızılca Günün, Seymen dizilme töreninin gerçekleştirildiği bir gündür. 27 Aralık 1919’da, sinsin ateşiyle, ardından Seymen Sancağının çekilmesiyle yeni liderini karşılayan Seymen Alayının dizilmesiyle yeni bir devleti müjdelemenin tüm geleneksel ritüelleri yerine getirilmiştir. Bu bakımdan 27 Aralık 1919’u Türkiye Cumhuriyeti Devletinin fiilen kurulduğu gün olarak görüyoruz biz. Bu dört yıllık bir süreçtir. Binlerce Seymen, on binlerce Ankaralı tarafından karşılanan Atatürk, o tarihten sonra Türk Milletinin hatta mazlum dünya milletlerin de yegane temsilcisi olmuştur. Kızılca Gün basit bir karşılama töreni değildir. Özellikle Ankaralılar olarak her yerde vurgulamalıyız ki bu bir Kızılca Gün'dür, yeni bir devleti müjdeleyen bir gündür. 27 Aralık’ın 102. yıldönümü kutlu olsun. Bu güzel konserin hazırlanmasında önemli katkıları olan başta değerli sanatçı şef Tahir Aydoğdu’ya ve koromuzun kurucusu Ayaş Şube Başkanı Selami Başar’a, tüm solistlerimize, saz heyetimize ve coşkumuzu paylaşan tüm davetlilere teşekkür ediyorum. Konserimiz hayırlı olsun.”

Konuşmaların ardından birbirinden özel eserlerin sunulduğu Hoş Gelişler Ola konserine geçildi. Şef Tahir Aydoğdu yönetimindeki Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu tarafından hazırlanan Atatürk’ün sevdiği; hikayeleri kahramanlıklarla dolu eserler solo ve koro olarak sunuldu.

Plaket takdimlerinin de yapıldığı gecede; Seymen gösterisi, vals ve zeybek ile Sarı Zeybek gösterileri de tüm izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.