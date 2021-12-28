28 Ara 2021 - 11:26- Belediyeler G: 28 Ara 2021 - 11:27

Ankara Kent Kültürü Müzesi ve Kütüphanesi açıldı

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Ankara Konağı’nda gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Yaşar’ın yanı sıra Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve çok sayıda STK temsilcisi ile başkent sakini katıldı.
Ankara Kent Kültürü Müzesi ve Kütüphanesi açıldı mask
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Kulübü Derneği tarafından faaliyete geçirilenAnkara Kent Kültürü Müzesi ve Ankara 100’üncü Yıl Kütüphanesi açılış etkinliğine katıldı.

Ankara Konağı’nda gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Yaşar’ın yanı sıra Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve çok sayıda STK temsilcisi ile başkent sakini katıldı.

Yaşar “Geçmişini unutan bir millet geleceğe aydınlık bakamaz”

Ankara kültürünü yansıtan çok sayıda fotoğraf, müzik aleti, objenin sergilendiği müzenin ve başkentin izlerini taşıyan yüzlerce kitaptan oluşan kütüphanenin açılış kurdelesini keserek katılımcılara seslenen Yaşar, “Ankara Kulübü’nün binası artık Ankara kültürüne hizmet eden bir müze haline gelmiş durumdadır. Buraya katkı vermekten onur duyuyorum. Ankara Kulübü, Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’ye de ayrı bir değer katıyor. Bugüne kadar Başkentimizle ilgili yazılmış bütün eserlerin yer aldığı kütüphaneninaçılışında bulunmaktan büyük gurur duymaktayım. Geçmişini unutan bir millet geleceğine aydınlık bakamaz. Ankara Kulübü Derneği, başkentin kültürünün yeni nesillere aktarılması ve bu değerlerin yitirilmemesi için büyük bir görev üstleniyor. Müze ve kütüphanenin oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara kültürü müzede tanıtılacak

Ankara kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük emeği olan Yaşar’a teşekkürlerini sunan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, “Alanımız 4-5 yıldır Ankara kültürünü yansıtan bir sergi alanı olarak hizmet verdi. Geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanlığına yaptığımız başvurumuz sonuçlandı ve müze olarak tescilini yaptırdık. Ankara etnografyası, halk dansları, müzik kültürü üzerine yoğunlaşan bir müze olarak Başkent sakinlerine kültür hizmeti sunacak. Aynı zamanda gelecek kuşaklar kütüphanemize gelerek Ankara’yı tanıma fırsatı bulacak. Ankara Konağı’nın yapılmasında ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen Fethi Başkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

28 Ara 2021 - 11:26 - Belediyeler

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