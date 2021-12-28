Atatürk'ün Ankara'ya gelişi Yenimahalle'de kutlandı

Yenimahalle Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102’nci yılını Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ile kutladı. Gazeteci Deniz Zeyrek’inmoderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, Ankaralıların Atatürk’ü karşıladığı gün olan Kızılca Günü, Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet sonrası Ankara’yı anlattı.

Ankara, dünya ile teması olan bir şehirdi

Ortaylı, Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal'in 3 günlük Halep-İstanbul yolculuğu sırasında planlanmış bir mücadele olmadığını, tüm detayların planlanarak, kadroların oluşturularak bu mücadelenin başlatıldığını kaydetti. Ortaylı, “Ankara kendine has özellikleri ile cumhuriyetin payitahtı olmaya namzet bir şehirdi ve öyle de oldu” dedi.

102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün bir deha örneği göstererek lider nitelikleriyle halkı bir araya getirmeyi başardığını belirten Ortaylı, “Atatürk ciddi bir komutan ve müfettiş paşa olarak Samsun’a giden, kurtuluş mücadelesinin örgütlenmesinde ikna kabiliyetini kullanmasını iyi derecede bilen bir liderdi. Mücadelenin Ankara’dan yönetilmesinin ve Başkent seçilmesinin sağlam sebepleri vardır. Ankara yapısı itibariyle başkentliğini kendisi yarattı. Kurtuluş Savaşı’nı yürüten bürokrasi ekibinin güvenliği, şehrin teşkilatlanma yapısındaki gücü, belirli bir ticaret hacminin ve demiryolu ağının olması Ankara’nın başkent olmasındaki etkin sebeplerdir. Tozlu kent dedikleri Ankara, ticarete ve üretime büyük katkı sunan ve dünya ile teması olan bir şehir konumundaydı. Saydığımız bu güçlü sebepler her türlü zorluğa rağmen başkentin Ankara seçilmesini ve İstiklal Savaşı’nın kazanılmasını sağlamıştır” diye konuştu.

Ankara, Atatürk’ün yolundan asla ayrılmayacaktır

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da “Ülkelerin tarihinde başkentler o ülkenin kimliğini ve tarihini yansıtmaları nedeniyle büyük önem taşır. Ancak Ankara, diğer dünya başkentlerine göre çok önemli bir özelliğe sahiptir. Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eder. Hem kurtuluş savaşının merkez karargahı hem de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bir şehir olmuştur” dedi.

Ankaralıların Cumhuriyet ve değerlerine sahip çıkmak konusunda tarihsel bir görevleri olduğunu söyleyen Yaşar, “Cumhuriyetimizin simgesi, bağımsızlığımızın sembolü olan Ankara, sonsuza kadar Başkentimiz olarak kalacaktır ve Atatürk’ün yolundan dönmeyecektir” diye konuştu.

Salonu dolduran vatandaşların büyük bir ilgiyle dinlediği söyleşiye, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Nihat Yeşil, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve çok sayıda başkent sakini de katıldı.